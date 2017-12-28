В Уфе из-за аномально теплой погоды закрыли ледовый городок на Горсовете Фото: Стоп-кадр видео ГТРК-Башкортостан В Уфе из-за аномально теплой погоды закрыли ледовый городок на Горсовете Фото: Стоп-кадр видео ГТРК-Башкортостан

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

28 декабря в столицу Башкирии пришла аномально теплая погода для декабря. Зимние улицы за несколько часов превратились в весенние: слякоть, грязь, туман и другие неприятности принес циклон в Уфу. Столбики термометров в четверг зафиксировались на отметке +2 градуса.

Коммунальные службы пытаются всеми возможными способами спасти ледовые городки, которые уже успели построить на нескольких площадках столицы. Однако в некоторых случаях пришлось идти на крайние меры. Как передает ГТРК-Башкортостан, горки и городок на главной площади столицы республики – напротив Горсовета – пришлось закрыть.

Напомним, 29 декабря теплый характер погоды сохранится. Однако в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до -11 градусов.