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МВД напоминает жителям Башкирии о мерах безопасности в предстоящие праздники

ОБЩЕСТВО

МВД напоминает жителям Башкирии о мерах безопасности в предстоящие праздники Фото: автор

МВД напоминает жителям Башкирии о мерах безопасности в предстоящие праздники Фото: автор

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Полицейские Башкортостана несут службу по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка в праздничные дни. По информации пресс-службы регионального МВД, на всех ледовых городках и площадях городов и районов республики дежурят сотрудники полиции. Обеспечение безопасности осуществляется вместе с росгвардейцами и частными охранными организациями.

Ведомство не рекомендует злоупотреблять алкоголем, чтобы не стать жертвой несчастного случая или преступления.

«Не стоит забывать об обеспечении сохранности своего имущества. Тем, кто планирует в предстоящие выходные отправиться в путешествие, МВД рекомендует оборудовать жилье средствами сигнализации. Попросите соседей или знакомых периодически проверять целостность входной двери и замков. Не оставляйте свои вещи без присмотра», — обратились к гражданам стражи порядка.

Родители не должны оставлять своих детей без присмотра, в том числе в местах массовых гуляний. Несовершеннолетним следует напомнить об основных правилах безопасного поведения на улице и соблюдении правил дорожного движения.

МВД по Башкортостану напоминает, что о фактах правонарушений, о готовящихся или совершенных преступлениях граждане могут сообщить в любое отделение полиции или по телефонам: 02, 102.

Теги: МВД по РБ, профилактика
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