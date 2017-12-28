Представитель «Транснефть-Урал» признан одним из лучших сварщиков Башкирии Фото: Олег Яровиков



Представитель «Транснефть-Урал» признан одним из лучших сварщиков Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе сегодня чествовали победителей и призеров республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в различных отраслях экономики. Дипломы лучшим из лучших вручал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

«Вы – настоящие мастера своего дела, лучшие в своих профессиях и теперь многие будут равняться на вас и вашу работу. В жизни все определяют именно рабочие руки. Вы не только работаете профессионально, со знанием дела, но и постоянно повышаете свое мастерство, никогда не останавливаетесь на достигнутом. Чем больше у нас таких золотых рук, тем динамичнее будет развиваться республика. Со своей стороны, мы будем продолжать поддерживать такие конкурсы и впредь», — отметил на церемонии награждения лучших представителей рабочих профессий в Башкортостане Рустэм Хамитов.

Конкурс профессионального мастерства, главная цель которого – популяризация рабочих профессий, проводится в республике уже шестой год. За это время в нем приняли участие более 700 человек – представители самых разных отраслей и профессий.

В этом году призерами и победителями престижного конкурса в различных номинациях стали более 30 человек. Среди них – электрогазосварщик шестого разряда АО «Транснефть-Урал» Артем Светляков, занявший второе место в номинации «Лучший сварщик».

«Определенный опыт участия в такого рода соревнованиях у меня уже есть, — рассказал агентству «Башинформ» Артем Светляков. – Например, в конкурсе профессионального мастерства, который проводится у нас на предприятии. Но в конкурсе республиканского уровня участвовал впервые. Самым сложным для меня было – преодолеть волнение. Мне очень хотелось бы продолжить борьбу за звание лучшего в своей профессии в следующем году. Пока у меня только второе место, есть куда стремиться еще, к первому месту. Надеюсь, что мне это удастся. Я приложу все силы для этого».