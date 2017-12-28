В Башкирии 15 болот возьмут под государственную охрану Фото: Минэкологии РБ В Башкирии 15 болот возьмут под государственную охрану Фото: Минэкологии РБ

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии в 2018 году будет образовано 15 новых природных территорий, сообщили в Минэкологии РБ. Это болота в степной и лесостепной зонах: Абзелиловском, Аургазинском, Бижбулякском, Бирском, Илишевском, Ишимбайском, Кушнаренковском, Миякинском, Учалинском районах.

«Торфяные болота имеют значительную биосферную ценность, за счет их способности к аккумулированию атмосферного углерода, важной гидрологической роли и высокого биологического разнообразия. На этих болотах растут и живут редкие и исчезающие виды растений и животных, внесенных в Красные книги РБ И РФ», — рассказала заведующая лабораторией особо охраняемых природных территорий и биологических ресурсов ГУП НИИБЖД Екатерина Богдан. — «Болото Курманайбаш в Миякинском районе уникально тем, что здесь обнаружены крупнейшая популяция дремлика болотного и новый вид растений для нашего региона — рогоз Шутлеворта. На болоте Сериккуль в Абзелиловском районе обитает редкая птица для Башкирии и России — европейская белая лазоревка. Особенно хочется отметить болото Каскарды в Учалинском районе. Его площадь около 700 гектаров, а запас углерода около 500 тысяч тонн».

В целом в республике насчитывается 182 памятника природы в 41 районе. Их общая площадь составляет 42 тысячи 264,7 гектара.

Напомним, в республике реализуется проект ООН по восстановлению осушенного в 80-х годах болота Берказан-Камыш.