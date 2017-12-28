Четвероногим сыщикам Башкирии по зубам любые преступления Фото: МВД по РБ





Четвероногим сыщикам Башкирии по зубам любые преступления Фото: МВД по РБ

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В преддверии Года собаки в МВД Башкирии рассказали о верных товарищах полицейских — служебных собаках, и о том, как эти четвероногие коллеги приучаются служить человеку с молодых когтей.

Так, девочке по кличке Шарлин всего четыре месяца. Щенячий восторг в глазах и нежность во взгляде сменяется задором, когда инструктор-кинолог предлагает ей взять очередное препятствие.

«Мы обучаем щенка в процессе игры. Они хоть и не люди, но в таком возрасте собаки очень похожи на детишек, — говорит инспектор-кинолог Ольга Музечко.

Тренировочная база для собак похожа на детскую площадку: стальные и деревянные лесенки, перекладины. Чтобы воспитать из звереныша настоящего служебного пса, требуется настойчивость, в воспитании приходится постоянно повторять команды, чтобы добиться лучшего результата. Также настоящий кинолог должен иметь первую группу здоровья — ведь здоровая собака достаточно сильная и удержать ее бывает сложно.

«В среднем, в зависимости от породы и индивидуальных качеств животного, чтобы вырастить из щенка настоящую служебно-розыскную собаку, требуется около года», — рассказал заместитель начальника Центра кинологический службы МВД по РБ Валерий Подковка.

Следующая полицейская собака — двухлетний супер-пес Идол. Если бы он встал на задние лапы, то высотой бы был с человека среднего роста. У этого пса своя специализация. Идол обладает отличным нюхом и может находить оружие и взрывчатку. Кинолог выставляет пять сумок, в одной из которых лежит взрывчатка, и дает команду «ищи». Хвостатый полицейский, обнюхав все сумки, садится рядом с той, в которой лежит муляж с запахом взрывчатого вещества. Так же выглядят тренировки собак, обученных на поиски наркотиков. Нюх собаки спасает человеческие жизни — своевременное обнаружение взрывчатки или оружия нарушает планы злоумышленников и не дает им шанса осуществить преступные замыслы.

Трехлетняя собака Лоба обучена на поиск людей. Ищет она и пропавших без вести, и злоумышленников. Кинологи показали тренировку по задержанию: во двор вбежал переодетый сотрудник, и выстрелил холостыми патронами из пистолета. Быстрее ветра Лоба кинулась к предполагаемому противнику и железной хваткой вцепилась в него. От милой собаки не осталось и следа: четвероногая воительница скорее погибнет, чем даст в обиду своего напарника.

Сегодня в правоохранительном ведомстве республики служат несколько сотен мохнатых помощников стражей порядка. Обученные собаки помогают находить спрятанные наркотики, оружие, взрывчатые вещества, сопровождают сотрудников патрульно-постовой службы, охраняя места большого скопления людей в праздники.