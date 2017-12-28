В Уфе жители общежития вынуждены были умываться на улице Фото: Книжная палата РБ В Уфе жители общежития вынуждены были умываться на улице Фото: Книжная палата РБ

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе жители общежития вынуждены были умываться возле уличной колонки. О насущных проблемах уфимцев и безразличии городских властей поведала газета «Красная Башкирия» в декабре 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Желанными гостями приходят агитаторы Черниковска к избирателям, — сообщает газета за неделю до выборов в местные Советы депутатов. — Задушевные беседы затягиваются до позднего вечера. Естественно, не замалчиваются и имеющиеся недостатки».

В частности, квартиры в домах машиностроительного завода нуждались в срочном ремонте. Жильцы дома №13 поселка Инорс еще осенью заявляли начальнику домоуправления о необходимости отремонтировать входную дверь, однако так и не дождались его, говорится в публикации.

«В нетерпимо плохом состоянии находятся многие общежития машиностроительного завода», — констатирует издание. К примеру, в общежитии №19 «Юнгородка» по утрам можно было видеть огромную очередь у умывальника. Все потому, что вода текла только из одного крана, остальные были неисправны и забиты пробками. Жильцы не раз заявляли об этом в домоуправление, «но пустяковый ремонт так и не был произведен».

«В другом общежитии, в доме №40 на 62-м квартале, умывальника вовсе нет и жители вынуждены ходить умываться на улицу к колонке», — выяснили в газете. В комнатах не было столов и стульев — все это заменяла кровать. «Ничем другим, как безразличием заводских организаций, нельзя объяснить существующее здесь отношение к насущным нуждам трудящихся», — уверяет автор статьи.

Много раз уфимцы жаловались городским властям на то, что до сих пор не организовано регулярное автобусное сообщение, неудовлетворительно работает кооперация, в запущенном состоянии находятся дороги, не освещены многие пешеходные дорожки... «Об этих справедливых требованиях избирателей хорошо знают отделы горсовета, однако практических мер не принимают», — сетует издание.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.