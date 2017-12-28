В Уфе отреставрировали мемориальные доски, посвященные воинам-интернационалистам Фото: пресс-служба КСО Уфы













В Уфе отреставрировали мемориальные доски, посвященные воинам-интернационалистам Фото: пресс-служба КСО Уфы

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В столице республики силами МБУ «Комбинат специализированного обслуживания Уфы» отреставрировано 35 мемориальных досок, установленных в память о погибших воинах-интернационалистах. Из них семь мемориальных табличек были изготовлены заново.

Таблички на домах, где жили воины-интернационалисты, воевавшие в Афганистане и Чечне и погибшие в боях, устанавливались в 80-90-е годы прошлого века. За прошедшие десятилетия многие из мемориальных знаков стали нуждаться в реставрации: на некоторых появились трещины, надписи поблекли и кое-где не читались, сами доски требовалось почистить. Поэтому сначала их пришлось демонтировать, затем отреставрировать или полностью заменить, после чего вернуть на прежнее место. Во время ремонтных работ, в частности, применяется бронзировка букв на мраморе или граните. Такие работы проводятся постоянно, по мере необходимости.

По договору, оформленному с Комбинатом специального обслуживания (КСО) в начале августа, все работы должны быть выполнены до конца текущего года. Фактически они завершены на две недели раньше.

Только за годы войны в Афганистане в войсках, находившихся на территории этой страны, военную службу прошли более 9500 солдат и офицеров из Башкортостана, 343 из них погибли. Мемориальные доски были установлены на фасадах жилых домов, откуда воины ушли на службу и не вернулись, а также на зданиях школ, где они учились.

Память о воинах-интернационалистах будет увековечена и на сайте www.pomnim.me, созданном по инициативе Комбината специализированного обслуживания Уфы. В рабочем режиме сайт начал действовать в конце прошлого года. Наряду с другими разделами здесь есть раздел «Участники войны». Фотографии некоторых захоронений с фамилиями погибших воинов уже размещены на сайте. Теперь нужен текстовой материал с конкретными сведениями и датами. В этом могут помочь родственники, друзья и сослуживцы участников локальных войн, сообщили в пресс-службе КСО.