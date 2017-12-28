Экстремалам: собрались в поход - зарегистрируйтесь в МЧС Фото: pohod-v-gory.ru Экстремалам: собрались в поход - зарегистрируйтесь в МЧС Фото: pohod-v-gory.ru

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкирии, планирующих в новогодние праздники отправиться в поход, просят обязательно зарегистрироваться в МЧС. Сделать это можно по телефонам оперативной дежурной смены регионального ведомства (347) 248-23-70, 248-23-69, причем не позднее, чем за десять дней до выхода.

Специалистов необходимо уведомить о дате начала и окончания туристического мероприятия, маршруте движения с указанием начального, промежуточных и конечного пунктов, о порядке связи с группой, обязательно сообщить о количестве туристов (взрослых и детей), предоставить номера телефонов и адреса членов группы. Сразу после завершения похода спасателей нужно проинформировать, что поход завершен. В ином случае будут объявлены поисковые мероприятия. Не стоит пренебрегать данными мерами безопасности и поддержкой профессиональных спасателей, уверяют в МЧС. В случае необходимости помощь последует незамедлительно. Зачастую свои силы и подготовку к походу переоценивают не только начинающие любители активного отдыха и спортивного туризма, но и профессионалы.