В Башкирии полицейские и общественники устроили праздник для детей из социального приюта Фото: пресс-служба МВД по РБ















В Башкирии полицейские и общественники устроили праздник для детей из социального приюта Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Новогодний праздник для воспитанников социального приюта Илишевского района устроили полицейские и члены Общественного совета при МВД по Республике Башкортостан. В рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» взрослые вместе со сказочными зимними героями поздравили детей с наступающим Новым годом и подарили праздничное настроение.

Здесь, в социальном приюте для детей и подростков в деревне Исамметово Илишевского района республики, обрели второй дом двадцать ребятишек. У них непростая судьба — все они из неблагополучных семей и живут здесь, пока их родители не исправят свой образ жизни или пока дети не обретут новый социальный статус по решению суда. Старшие учатся в местной школе, младшие ходят в детский сад.

Навещать обитателей приюта в канун Нового года стало уже доброй традицией Общественного совета при МВД по РБ, сотрудников Отдела МВД России по Илишевскому району, Общественного совета при отделе полиции. В этом году долгожданные гости приехали не одни, вместе с ними к воспитанникам с подарками прибыли Дед Мороз и Снегурочка.

От имени республиканского Общественного совета его председатель Айрат Халиков передал директору учреждения собранные членами совета средства, необходимые для покупки мебели.

«Эти дети попали в сложную жизненную ситуацию, и они сами это понимают, но мы все вместе боремся с этой проблемой, — отметил Айрат Халиков. — Подобные мероприятия — это пример другим общественным организациям, которые могут помочь таким ребятам. Ведь от того, как мы относимся к маленьким гражданам нашей страны, зависит то, как и они будут относиться к своим детям. Нужно просто дать им внимание, любовь, тепло и искренность».

Во время праздника не только новогодние персонажи развлекали ребят, но и сами воспитанники приюта показали свои таланты. Каждое выступление встречалось бурными аплодисментами, улыбками и сладкими подарками от Деда Мороза и Снегурочки, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.