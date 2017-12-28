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29 декабря Пятница

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ГИБДД Башкирии сообщила график работы РЭП в новогодние каникулы

ОБЩЕСТВО

ГИБДД Башкирии сообщила график работы РЭП в новогодние каникулы Фото: kiarioinfo.ru

ГИБДД Башкирии сообщила график работы РЭП в новогодние каникулы Фото: kiarioinfo.ru

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

УГИБДД МВД по РБ сообщило график работы регистрационно-экзаменационных подразделений. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января — выходные.

В пятницу, 5 января, все РЭП работают с 09.00 до 18.00.

Будут оказаны государственные услуги: регистрация ТС и замена водительского удостоверения. Экзамены не проводятся.

Прием документов до 17.00, выдача документов до 18.00.

Теги: РЭП, ГИБДД
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