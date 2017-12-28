Какие новостройки выбирают жители Уфы Фото: Госстрой Какие новостройки выбирают жители Уфы Фото: Госстрой

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

По итогам 2016 года в Уфе было построено свыше 760 тысяч квадратных метров жилья. О цифрах этого года статистика сообщит позже. Однако уже сейчас в столице республики можно отметить активную реализацию комплексных проектов жилищного строительства. Современные новоселы выбирают комфортные кварталы с развитой инфраструктурой и благоустроенной придомовой территорией, когда в пределах дома можно учиться, работать, отдыхать и заниматься спортом.

Жилой комплекс доступного бизнес-класса «Эрмитаж» на Горсовете — яркий пример успешной реализации масштабного проекта. Сегодня на объекте, который строит один из крупнейших республиканских застройщиков — Группа Компаний «Госстрой», уже работают представители приемочной комиссии.

«По итогам работы приемочной комиссии мы планируем получить заключение о соответствии Секции 1 жилого комплекса бизнес-класса «Эрмитаж» на Горсовете проектной документации и требованиям технических регламентов. Данное заключение представляет собой итоговый документ, необходимый для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Надеемся, что комиссия оценит высокое качество реализации нашего проекта. Мы поздравляем будущих новоселов жилого комплекса «Эрмитаж», которые уже в ближайшее время получат ключи от своих квартир и смогут наслаждаться комфортной и счастливой жизнью», — рассказывает официальный представитель ГК «Госстрой» Артем Арефьев.

Современные инженерные решения, высокое качество внутренней отделки и входных групп, благоустроенная придомовая территория и, конечно, благородный внешний вид. Жилой комплекс «Эрмитаж» на Горсовете, отвечающий всем современным требованиям жилищного строительства, стал сегодня еще одной достопримечательностью географического центра Уфы.

По вопросам покупки квартир в ЖК «Эрмитаж. Горсовет» обращайтесь в офис продаж по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 2, и по телефону: (347) 246-00-22. Информация также доступна на сайте glumilino.ru.