БСК преподнесла подарки Дворцу пионеров и школьников Стерлитамака Фото: БСК БСК преподнесла подарки Дворцу пионеров и школьников Стерлитамака Фото: БСК

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В преддверии Нового года стерлитамакский Дворец пионеров и школьников получил от БСК оборудование для кружков авиамоделирования, робототехники и технологической лаборатории на сумму около двух миллионов рублей. В гостях у детей и педагогов побывали представители компании Сергей Лобастов и Ильдар Мухамедьянов, а также начальник отдела образования Стерлитамака Михаил Григорьев.

Более 3000 детей занимаются во Дворце пионеров и школьников, где можно выбрать кружки на любой вкус — художественный, экологический, спортивный, краеведческий, научно-технический — главное иметь желание. В последние несколько лет здесь активно развивают техническое творчество — идут в ногу со временем, и среди ребят такие кружки очень популярны. Депутатский корпус Башкирской содовой компании, который представлен депутатом Государственного Собрания — Курултая РБ, а также депутатами Совета городского округа город Стерлитамак, выступил с инициативой приобретения необходимого для этих занятий оборудования. На средства компании были куплены квадрокоптеры, детали для компьютеров, конструкционные наборы и многое другое. Самым большим сюрпризом стал лазерный станок с ЧПУ, который успешно справляется с обработкой заготовок практически из любых материалов.

«Раньше все элементы летающих аппаратов делались нами вручную, поэтому на изготовление одной модели самолета уходило несколько месяцев. Теперь, благодаря лазерному станку, эти сроки значительно сократятся. Ребята смогут самостоятельно вытачивать и собирать конструкции самолетов. Большая польза и в том, что мальчики учатся здесь работать руками, как настоящие мужчины», — говорит педагог с 40-летним стажем Радик Усманов.

Специально для гостей провели испытания новейшей техники. Собранные роботы выполняли различные команды, квадрокоптеры взлетали по волшебному движению рук мальчишек и их педагогов. Чудеса технического прогресса наяву! Гоночные коптеры с 3D-очками — для ребят уже не виртуальная реальность.

Не остались в стороне и дошкольники. Специально для маленьких исследователей были закуплены робототехнические наборы. С их помощью дети 6-8 лет смогут решать элементарные технические задачи, знакомиться с азами программирования.

«Помощь Дворцу пионеров и школьников, поддержка детского творчества — это наш вклад в будущее города, республики, всей России, — рассказывает директор по связям с общественностью БСК Сергей Лобастов. — Компания поддерживает различные городские проекты: медицинские, образовательные, спортивные, социальные. Порядка 100 миллионов рублей ежегодно направляет на их реализацию».

Подарок оказался не только новогодним, но и очень своевременным. У Дворца пионеров и школьников большие планы — это участие в Роботофесте, Junior Skills, республиканских и профессиональных соревнованиях.

«От всего сердца благодарю Башкирскую содовую компанию за такие замечательные подарки. С их помощью дети смогут воплотить в жизнь свои технические идеи, а значит, мы сможем зажечь в них желание творить, двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом. Хочется верить, что для наших ребят нет ничего невозможного, а любые цели — достижимы», — говорит директор Дворца пионеров и школьников Зульфия Баянова.