В Башкирии площадь лесов уменьшилась на 0,1% Фото: Андрей Старостин В Башкирии площадь лесов уменьшилась на 0,1% Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Лесистость территории Башкортостана, в соотношении общей площади региона и площади лесов, уменьшилась на 0,1%. По данным Минлесхоза РБ, это произошло из-за сложившегося в последние годы преобладания площадей сплошных рубок над лесовосстановлением. Отношение площади лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных выработок составляет 92,4%. Об этом пишет РБК-Уфа.

«С 2007 по 2013 год лесоустройство в Башкирии не проводилось в связи с отсутствием федерального финансирования, — заявил на коллегии Госсобрания — Курултая заместитель министра лесного хозяйства РБ Арслан Мурзагильдин. — В настоящее время свыше 80% лесного фонда республики имеет давность лесоустройства свыше 10 лет».

Серьезной проблемой, влияющей на состояние башкирских лесов, остаются незаконные рубки.

«Несмотря на активно проводимую работу, уровень лесонарушений остается по-прежнему высоким, — отметил Арслан Мурзагильдин. — Во-первых, «черные» лесорубы стали гораздо оснащеннее и мобильнее. Во-вторых, ежегодно увеличивается количество лесопользователей (арендаторов), вследствие чего дефицит хвойных насаждений, выделяемых населению, толкает на нарушение законодательства. В-третьих, в регионе ощущается дефицит инспекторского состава».

По словам некоторых экспертов, у регионального Минлесхоза недостаточно рычагов для эффективного контроля и влияния на лесозаготовителей, а небольшой размер штрафов, в том числе за нарушение обязательств по лесовосстановлению, не позволяет изменить ситуацию.