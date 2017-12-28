Регионы получат средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка в первые рабочие дни нового года - Минтруда РФ Фото: Георгий Шишкин Регионы получат средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка в первые рабочие дни нового года - Минтруда РФ Фото: Георгий Шишкин

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Регионы получат средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка в первые рабочие дни нового года, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. На заседании Правительства РФ одобрен проект распоряжения о распределении в 2018 году субвенций регионам на ежемесячные выплаты на первого ребенка. Объем выделяемых средств составляет 21,4 млрд рублей.

На сайте Минтруда сообщается, что из федерального бюджета бюджету Башкортостана на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет выделено 533 941,5 рублей субвенций.

«По прогнозным данным, около 336 тысяч семей смогут претендовать в следующем году на получение ежемесячной выплаты, — отметил Максим Топилин».

Право на получение выплат предоставят семьям, в которых доход на человека не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

При этом размер выплачиваемой суммы будет равен установленному в регионе размеру прожиточного минимума для детей за второй квартал предшествующего года.

Ранее глава Минтруда назвал размер ежемесячной выплаты за первого или второго ребенка в среднем по России. Он будет равен 10,5 тысячи рублей.