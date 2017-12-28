Регионы получат средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка в первые рабочие дни нового года - Минтруда РФ
Регионы получат средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка в первые рабочие дни нового года - Минтруда РФ Фото: Георгий Шишкин
Регионы получат средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка в первые рабочие дни нового года - Минтруда РФ Фото: Георгий Шишкин
УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Регионы получат средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка в первые рабочие дни нового года, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. На заседании Правительства РФ одобрен проект распоряжения о распределении в 2018 году субвенций регионам на ежемесячные выплаты на первого ребенка. Объем выделяемых средств составляет 21,4 млрд рублей.
На сайте Минтруда сообщается, что из федерального бюджета бюджету Башкортостана на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет выделено 533 941,5 рублей субвенций.
«По прогнозным данным, около 336 тысяч семей смогут претендовать в следующем году на получение ежемесячной выплаты, — отметил Максим Топилин».
Право на получение выплат предоставят семьям, в которых доход на человека не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
При этом размер выплачиваемой суммы будет равен установленному в регионе размеру прожиточного минимума для детей за второй квартал предшествующего года.
Ранее глава Минтруда назвал размер ежемесячной выплаты за первого или второго ребенка в среднем по России. Он будет равен 10,5 тысячи рублей.