В Уфе ищут пострадавших клиентов косметологической клиники Фото: из открытых источников В Уфе ищут пострадавших клиентов косметологической клиники Фото: из открытых источников

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе устанавливают клиентов косметологической клиники, которые заключили невыгодные контракты, и суммы причиненного им ущерба. Полиция расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении салона красоты.

Салон находился по адресу: г. Уфа ул. М. Губайдуллина, 3, работал под разными названиями: «Идилия», «Идеал», «Корпорейшен бьюти хелфи лимитед Илия Идишн», «Центр современной медицины здоровья и красоты». Следствием предварительно установлено, что указанный салон красоты посетили более 500 уфимок и жительниц республики.

С 2016 по 2017 год компания заключала с клиентами договоры о покупке косметики и оказании косметических услуг в кредит с невыгодными условиями. Согласно показаниям потерпевших, они не осознавали своих действий, когда подписывали документы. А при попытке расторгнуть договор им отказывали.

Всех, кто считает себя пострадавшими от действий данной организации, просят обратиться в полицию.