В Уфе - 2 градуса, в Башкирию посреди зимы пришла оттепель Фото: Олег Яровиков В Уфе - 2 градуса, в Башкирию посреди зимы пришла оттепель Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, минувшей ночью в столице Башкортостана шел небольшой мокрый снег, местами до умеренного, наблюдались метель, слабый гололед, на отдельных участках автодорог снежный накат, гололедица. Температура воздуха ночью была -3,-8, днем +2,-3 градуса.

Сейчас в Уфе -2 градуса. На территорию республики продолжат поступать теплые воздушные массы, под влиянием которых повсеместно пройдут небольшие осадки. Возможны очаговые туманы и локальные гололедные явления. Сегодня днем столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Из-за мощного вторжения атлантического тепла Росгидромет прогнозирует оттепели на большей части Европейской России.

Завтра, 29 декабря, в Башкортостане прогнозируются небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью составит -1,-6, днем будет +1,-4 градуса.