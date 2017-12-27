В Уфе олень вновь провалился под лед - видео Фото: Служба спасения 112 | Видео: Служба спасения 112

В Уфе олень вновь провалился под лед - видео Фото: Служба спасения 112

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Вновь спасатели накануне вечером выехали в поселок Козарез, чтобы помочь оленю выбраться из ледяной воды. Предположительно, спасали того же оленя, который утром 26 декабря проломил своим весом лед на реке Белой и барахтался в воде, пытаясь выбраться.

Как сообщалось ранее, прибывшие на место сотрудники ПСО с помощью специального снаряжения вытащили животное на берег.

В этот раз оленя достали из воды за 10 минут — его трясло от холода.

«Сам бы он подняться на крутой берег не смог, поэтому спасатели уложили его на носилки-волокуши, укутали одеялами и транспортировали с замерзшего водоема. Как только «пострадавшего» доставили на берег, спасатели вызвали работников Министерства природопользования и экологии РБ, и пока ждали их приезда, аккуратно растирали замерзшее животное и кормили сеном», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Когда специалисты прибыли, спасатели загрузили оленя в специальный бокс. После осмотра и при необходимости оказания помощи животное доставят в Кушнаренковский район.