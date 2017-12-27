В преддверии «Года добровольца» в Уфе обсуждали деятельность волонтеров Фото: ИА «Башинформ» В преддверии «Года добровольца» в Уфе обсуждали деятельность волонтеров Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 27 декабря, В Уфе состоялся круглый стол по вопросам законодательного обеспечения деятельности добровольцев (волонтеров). Мероприятие было организовано по инициативе депутата Государственной Думы, члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Рамзила Ишсарина. В нем приняли участие депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкортостана, представители региональных министерств и ведомств, религиозных конфессий, общественных и волонтерских организаций.

Участники совещания обсудили законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам добровольчества», внесенный в Государственную Думу Правительством страны.

«В преддверии «Года добровольца» Госдумой в первом чтении был принят профильный законопроект. Волонтерство — это сфера, которую не стоит чрезмерно регламентировать, но при этом нужно создать условия для эффективной деятельности общественников. Законопроект дает правовые определения многим понятиям, а также уравнивает понятия «доброволец» и «волонтер». Следует также отметить, что инициатива предусматривает создание программ поддержки для развития волонтерского движения, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов, муниципалитетов», — сказал Рамзил Ишсарин.

Депутат Госсобрания Альбина Бурангулова акцентировала внимание на том, что законопроект очень важен, его детально обсуждали на различных площадках республики. Возможно, он будет дополняться, совершенствоваться, но при этом должно быть учтено мнение самих волонтеров.

Руководитель волонтерского центра БГМУ Алина Гизатуллина подчеркнула, что сегодня волонтерское, добровольческое движение развивается. Растет узнаваемость, доверие к волонтерам, а самое главное — у людей есть желание помогать другим.

Примечательно, что круглый стол прошел в замечательный праздник — День спасателя, и подробно о вкладе волонтеров в профилактику и защиту от чрезвычайных ситуаций рассказал представитель МЧС Виталий Барзайкин, который также отметил, что МЧС России ведет реестр добровольческих организаций. Разумеется, деятельность волонтеров, занятых в ликвидации ЧС, должна быть застрахована.