Студентка из Башкирии, ценой своей жизни спасшая из пожара двух братьев и бабушку, посмертно награждена медалью МЧС Фото: sterlitamak.ru Студентка из Башкирии, ценой своей жизни спасшая из пожара двух братьев и бабушку, посмертно награждена медалью МЧС Фото: sterlitamak.ru

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Студентка из Башкирии, ценой своей жизни спасшая из пожара двух братьев и бабушку, посмертно награждена медалью МЧС. 21-летняя Екатерина Слегина скончалась в марте в Уфимском ожоговом центре, ее организм не смог восстановиться после ожогов и отравления угарным газом. Медаль МЧС России «За отвагу на пожаре» по поручению Президента РФ Владимира Путина вручили маме Екатерины — Елене Слегиной в Стерлитамаке, сообщает местный новостной портал Sterlitamak.ru.

Пожар произошел в одном из домов села Ермолаево в Куюргазинском районе 5 марта 2017 года. Катя и ее братья девяти и трех лет, остались ночевать в доме бабушки, ночью произошло возгорание. Девушка разбудила бабушку и вывела сквозь пламя из дома одного мальчика на улицу, второго брата вытащила через окно. При пожаре погибла прабабушка, ее Катя также пыталась спасти.