В Башкирии участник Великой Отечественной войны отметил вековой юбилей Фото: Энже Шафикова

В Башкирии участник Великой Отечественной войны отметил вековой юбилей Фото: Энже Шафикова

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Участник Великой Отечественной войны, уроженец села Усман-Ташлы Ермекеевского района Давлеткул Зайнуллин отметил свой вековой юбилей. Ему довелось быть свидетелем почти столетней истории, участником выдающихся событий 20-го столетия, жить в 21 веке.

Именинника поздравили родные, близкие, односельчане, а также глава администрации района Ильшат Райманов и председатель районного совета ветеранов Нуриахмет Маннапов. Долгожителю были переданы личное поздравление от президента России Владимира Путина и приветственный адрес с пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго от главы региона Рустэма Хамитова. Приехавшие гости вручили памятные подарки администрации района.

Давлеткула Зайнуллина призвали на службу в ряды Красной Армии зимой 1939 года. С января 1939 года по март 1940 года он проходил боевую подготовку в 166-м стрелковом полку в удмуртском городе Сарапул. Бойцов готовили к отправке на финский фронт, но к концу их обучения советско-финская война закончилась. В мае 1940 года его с группой солдат направили в танковую часть, расположенную в Тбилиси. Рядовой Зайнуллин служил в составе разведбатальона. До демобилизации оставалось всего три месяца, когда началась Великая Отечественная война.

Часть, где служил Давлеткул Миннигулович, направили в Иран (предполагалось, что фашисты могут напасть с этого направления). Через полтора месяца перебросили на юго-западный фронт. Зайнуллин участвовал в оборонительных боях близ городов Новочеркасск, Таганрог, Ростов. Дважды попадал в окружение.

В ноябре 1941 года началось наступление наших войск под Ростовом. Под свист рвущихся снарядов бойцы шли в атаку. Осколки одного из них попали в ноги Давлеткулу. Последовали семь долгих месяцев лечения в военном госпитале в городе Орджоникидзе. А в село Усман-Ташлы пришла похоронка. Красноармейца Зайнуллина не было в числе солдат его воинской части. Обычно попавших в госпиталь причисляли к другим воинским частям. Произошла ошибка писаря. Только после выздоровления Давлеткул Зайнуллин смог сообщить родным о том, что он жив. Ранение солдата было настолько серьезным, что вернуться в строй он уже не смог. В мае 1942 года его демобилизовали из действующей армии. Зайнуллин возвратился в родное село, начал трудиться в колхозе. Работал он здесь до ухода на заслуженный отдых.

Супруги Бибигайша и Давлеткул Зайнуллины прожили нелегкую, но счастливую жизнь. Вместе они уже 74 года. Бибигайше в этом году исполнилось 92 года, сообщила заведующая информационно-аналитическим сектором администрации района Энже Шафикова.