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27 декабря Среда

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В Башкирии моногород получил две машины «Скорой помощи»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии моногород получил две машины «Скорой помощи»

Фото: администрация Учалинского района

В Башкирии моногород получил две машины «Скорой помощи»

Фото: администрация Учалинского района

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Учалы улучшается ситуация с оказанием неотложной медпомощи. Автопарк Учалинской Центральной городской больницы пополнился двумя новыми машинами скорой медицинской помощи марки УАЗ.

Новые реанимобили оснащены согласно последним требованиям всем необходимым: светодиодным оборудованием и звуковыми сигналами, имеют просторные салоны, в которых установлены дефибриллятор, электрокардиограф, электронный аппарат для проведения управляемой, искусственной вентиляции легких, портативный пульсоксиметр, экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови, компрессорный ингалятор, оборудование для реанимационных действий, акушерский набор, средства для перемещения и перевозки пациентов.

«Теперь неотложная медпомощь для учалинцев станет более доступной и эффективной», — отметила заместитель главы администрации района по социальной политике Зухра Гордиенко, поздравляя сотрудников и руководителя медучреждения Рустама Латыпова с пополнением автопарка.

Всего в Башкортостан поставлено 27 автомобилей. Современные «неотложки» приобретены в рамках обновления парка автомобилей скорой медпомощи в субъектах России, а также в целях обеспечения машинами скорой помощи моногородов республики — Учалов, Белебея, Нефтекамска, Благовещенска, Кумертау, Белорецка, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: здравоохранение, скорая помощь, моногорода
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