В Башкирии эксперты ОНФ добиваются восстановления трудовых прав работника Фото: Карина Камаева В Башкирии эксперты ОНФ добиваются восстановления трудовых прав работника Фото: Карина Камаева

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты Общероссийского народного фронта в Башкортостане продолжают добиваться восстановления трудовых прав работника агропромышленного предприятия. В ноябре 2017 года в региональное отделение Народного фронта обратился уфимец Алексей Чистяков с жалобой на действия работодателя. В течение 10 лет он работал региональным менеджером предприятия, которое территориально располагается в Ростовской области и имеет филиал в Екатеринбурге.

По словам уфимца, руководство компании систематически нарушает права сотрудников, заменяя законную процедуру сокращения персонала массовыми необоснованными увольнениями по инициативе работодателя и принуждением к увольнению по собственному желанию. Одним из тех, кто лишился работы с нарушением трудового законодательства стал и он, но позже решением судебных органов различного уровня был восстановлен на работе. После того, как судебное решение вступило в законную силу, работодатель, ссылаясь на формальное место регистрации обособленного подразделения, обязывает работника каждое утро являться в офис в Екатеринбурге, заведомо ставя перед ним невыполнимые условия. Хотя, в соответствии с должностными инструкциями, Алексей Чистяков обязан обеспечивать присутствие компании на рынке Башкортостана, исполняя обязанности на территории региона.

Эксперты ОНФ считают, что работодатель, требуя ежедневно являться для получения оперативной информации и задания в Екатеринбург по юридическому адресу, указанному в трудовом договоре, пытается уклониться от исполнения решения суда о восстановлении работника в должности.

«Мы обратились в трудовую инспекцию Республики Башкортостан, — рассказал эксперт ОНФ Тимур Абдрашитов. — Но, несмотря на то, что должностные обязанности Чистякова в период с 2010 по 2017 год оставались неизменными, проживал он в Уфе, а трудовые функции выполнял в Республике Башкортостан, что также указанно в судебных решениях по данному трудовому спору, и работодателем данный факт не оспаривался. Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан перенаправила наше обращение в Ростовскую область, по месту нахождения головной организации работодателя, встав при этом на сторону предприятия».

В настоящее время по обращению о невыплате заработной платы Следственный комитет по Башкортостану проводит доследственную проверку. Эксперты ОНФ считают, что нарушение трудовых прав и ухудшение условий работы сотрудников со стороны работодателя недопустимо, и продолжают держать ситуацию на контроле. Аналогичные жалобы на действия предприятия приходят и от работников, проживающих в других регионах страны.