В сельском поселении Башкирии провели праздник улицы Фото: Энже Шафикова













В сельском поселении Башкирии провели праздник улицы Фото: Энже Шафикова

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В предновогодние дни в селе Ермекеево, административном центре Ермекеевского района, прошел праздник улицы. Автором проекта «Урам бэйрэме» стал заслуженный работник культуры РБ Рамис Габидуллин. В марте этого года сельчане были свидетелями яркого зрелища, представленного жителями улицы Гагарина. Эстафету праздника они передали населению параллельной улицы Строительной, отметившей в этом году 35-летний юбилей.

От всей души говорили ведущие о семьях, в которых есть врачи, педагоги, строители, экономисты, журналисты, муниципальные служащие, руководители учреждений и организаций райцентра, предприниматели.

Об истории происхождения улицы рассказала Надежда Гизатуллина, проработавшая более 30 лет начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации Ермекеевского района.

Первые пять участков в 1982 году были отведены под строительство двухквартирных жилых домов для работников межколхозной строительной организации. Строительство осуществлялось с долевым участием будущих жильцов — они участвовали в поставке материалов. Оказывали физическую и иногда финансовую помощь. Идея долевого строительства принадлежала Анвару Галимову, который тогда был председателем исполкома райсовета. Чтобы не допустить срывов срока строительства домов, выносилось решение исполкома райсовета о закреплении за жилыми объектами жильцов и их руководителей.

Улица Строительная, как и весь юго-западный квартал села, построена строго по Генеральному плану развития села Ермекеево, который был утверждён в 1982 году Советом Министров БАССР.

Гордостью улицы Строительной и всего села Ермекеево являются Почётные граждане Ермекеевского района: партийный и хозяйственный деятель, организатор сельскохозяйственного производства Мударис Калимуллин, ветеран педагогического труда Кифая Шарафлисламова, популярный автор-исполнитель, композитор Раис Ханнанов, министр лесного хозяйства Башкортостана Марат Шарафутдинов, актриса Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури Гульнара Амирова (Булякова).

Рассказ о жителях улицы и праздничный концерт дополняли друг друга. Звучали веселые и душевные песни в исполнении четы Шарафутдиновых, Танзили Гильмановой, Раиса Ханнанова, Алины Салимгареевой, Кифаи Шарафлисламовой, Марата Гизатуллина. Своим выступлением порадовал танцевальный коллектив из поселка Приютово под руководством Ольги Сабировой. С большим интересом зрители посмотрели слайд-шоу с фотографиями семей с улицы Строительной, на которых запечатлены события разных лет.

Жителей улицы поздравил с праздником глава администрации района Ильшат Райманов. «На улице Строительной живут хорошие и добрые люди, которые давно знают друг друга. Вы все вместе переживали радости и невзгоды, растили и воспитывали детей, внесли свой вклад в социально-экономическое развитие района. Желаю вам, чтобы вы и дальше были такие же гостеприимные, дружные. Добра, счастья и мира вашим детям и внукам!» — сказал глава района.

Юбиляров этого года поздравил и вручил им памятные подарки глава сельского поселения Нурислам Тимиров.

Праздник улицы Строительной получился душевным и задорным. Эстафету следующего праздника приняли жители улиц Полевая и Интернациональная, сообщила заведующая информационно-аналитическим сектором администрации района Энже Шафикова.