В центре Пекина жители Китая скупают башкирский мед Фото: ИА «Башинформ»



В центре Пекина жители Китая скупают башкирский мед Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Башкирский мед пользуется популярностью в китайской столице. Сотрудник китайского телеканала CGTN-русский Андрей Федоров, который трудится там уже пять лет, купил башкирский мед в крупной торговой сети Пекина.

«Сеть магазинов называется Jenny Lou's. Это сеть магазинов по всему городу, специализируется на продаже иностранных продуктов питания. Увидеть там башкирский мед было неожиданно. До этого мы покупали французский, немецкий, шведский всегда, а тут «бац» — и Башкирия», — поделился Андрей Федоров с агентством «Башинформ».

Одна баночка обошлась россиянину в 78 юаней (около 700 рублей). По словам Андрея, по пекинским меркам это приемлемая стоимость. Того же объема немецкий мед стоит от 88 до 150 юаней.

«Из русских товаров в этой сети ранее видел только шоколад «Аленка» и муку «Алейка». Конечно, в Пекине есть и магазины только с русскими продуктами, они сосредоточены в русском квартале «Ябаолу». Небольшая сеть называется «Юра». Там можно найти с родины всё, что угодно. Но чтобы в большой сети увидеть российскую продукцию — это редкость», — сказал журналист.

Отметим, что наш соотечественник купил две баночки башкирского лакомства. На прилавке китайского магазина осталось еще четыре.

Первую пробную партию башкирского меда в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР отправили летом 2016 года. Китайские эксперты провели исследования в местных лабораториях и одобрили поставку сладкого продукта из Башкирии. Затем последовало еще несколько заказов от китайского государства.