Житель Башкирии в новогоднюю ночь спас из огня 27 воспитанников детдома и много лет пытается разыскать этих детей Фото: Юрий Якимов, «Комсомольская правда-Екатеринбург» Житель Башкирии в новогоднюю ночь спас из огня 27 воспитанников детдома и много лет пытается разыскать этих детей Фото: Юрий Якимов, «Комсомольская правда-Екатеринбург»

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Житель Башкирии в новогоднюю ночь спас из огня 27 воспитанников детдома. Чудесное спасение произошло еще 60 лет назад в детском доме села Надеждино Иглинского района республики. Героем той ночи стал 14-летний воспитанник того же детдома Фаниль Гадельшин. Сейчас ему 74 года и он мечтает разыскать хотя бы одного из спасенных им детей. С необычной просьбой пенсионер обратился в уральскую редакцию «Комсомольской правды».

«Есть у меня мечта, о которой я вспоминаю каждый Новый год… И никак не могу осуществить. А теперь вот, старенький стал, не хочу больше ждать. Мечтаю найти 27 ребятишек, которых я спас из пожара в детском доме шестьдесят лет назад…», — поделился он своей историей с журналистами.

По словам Фаниля Гадельшина, в ту страшную ночь с 31 декабря на 1 января 1958 года он спокойно спал в своей кровати в детском доме села Надеждино Иглинского района. 14-летний мальчишка попал туда из-за тяжелой болезни родителей — они не могли о нем заботиться и временно отдали на воспитание в государственное учреждение. Паренек мечтал встретить 1958 год с мамой и папой, но ему пришлось сидеть за праздничным столом в детдоме. В полночь после скромного ужина Фаниль отправился спать.

Ночью, когда он вышел в туалет, заметил в соседнем корпусе, где находились малыши, яркий свет. Подойдя поближе он понял, что внутри полыхает пожар. Времени на раздумья не было, и 14-летний мальчишка быстро разбил окно, выбил раму и пробился внутрь.

«Найти детей было сложно — они испугались, заползли под кровати и с головой укутались в одеяла, — вспоминает сейчас Фаниль Гадельшин. — Я находил их на ощупь, поднимал и бросал через окно на улицу. К тому времени уже подоспели старшие ребята — Гена Тюрин, Саша Трякин и Надя Бусыгина. Они принимали малышей и уносили подальше от горящего дома. Я только успел им крикнуть, чтобы детей посчитали».

Когда Фаниль нашел последнего, двадцать седьмого малыша и поднес его к окну, сверху рухнула горящая балка. Она упала прямо на голову героя, и тот потерял сознание. Друзья успели спасти и Фаниля, и ребенка из огня: они стащили их на землю и отнесли подальше от горевшего здания. Все дети были спасены.

Фаниль несколько дней лежал в санитарной комнате детского дома, затем решил съездить на каникулы домой — к больным родителям. Малышей, тем временем, «раскидали» по другим детским домам.

«Меня не было неделю и, когда я вернулся, то узнал, что малышей увезли, — вздыхает Фаниль. — А ведь у нас с ними особая связь… Я уже тогда хотел их найти. А потом, когда стал взрослым, даже ездил в село Надеждино, но оказалось, что детского дома там давно нет. Нашелся только наш воспитатель, но он не смог помочь мне найти тех детей — никто из них не приезжал в село, их имена неизвестны. В эту новогоднюю ночь будет ровно 60 лет с момента этого события, и я очень надеюсь найти хотя бы одного из тех малышей. Это будет для меня лучшим новогодним подарком!»

Агентство «Башинформ» связалось с Фанилем Гадельшиным, который сегодня вместе с семьей проживает в селе Кармаскалы Кармаскалинского района. 74-летний пенсионер надеется, что произойдет новогоднее чудо, и найдется хотя бы один из спасенных им детей. Мужчина рассказал, что неоднократно обращался со своей просьбой в республиканские издания, но предыдущие публикации в СМИ не давали результатов.

Если вы — один из 27 спасенных детей или знаете их, просьба сообщить по номеру телефона 8-961-774-19-71 или на почту kp.ekb@phkp.ru либо в агентство «Башинформ» по телефону: 8-937-835-23-28.