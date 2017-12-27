УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Композитор Владимир Шаинский был в Уфе в январе 1997 года. В интервью корреспонденту газеты «Вечерняя Уфа» автор любимых всеми песен тогда признался, что климат башкирской столицы он переносит лучше, чем столичный (московский), европейский и американский. «Мне «тепло от улыбок», говоря словами моей же песни. А вообще «у природы нет плохой погоды». «Погода» должна быть у каждого своя — в душевном плане».

Также композитор рассказал, что любит активный образ жизни: бег, коньки, лыжи, турник, велосипед, плавание, подводную охоту. А в любую свободную минуту убегает на дачу.

Шутя на тему своего небольшого роста, Владимир Шаинский отметил, что «за роялем он не виден».

Говоря о творчестве и сочинительстве, он сказал, что «сочинение музыки — процесс не прогнозируемый. Если мне самому кажется мое сочинение недостаточно высокохудожественным, я расстаюсь с ним безболезненно. Вдохновляют меня, конечно, внешние обстоятельства, но внутренние ощущения важней».

На прощание Владимир Шаинский пожелал всем здоровья, исполнения желаний и вечной любви к музыке и песне (даже к песням коллег-конкурентов).

Как сообщало агентство «Башинформ», композитор скончался накануне в США. Ему было 92 года.