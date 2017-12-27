Стало известно, как российские политики встретят Новый год Фото: автор Стало известно, как российские политики встретят Новый год Фото: автор

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Российские чиновники, политики в большинстве своем встретят Новый год дома: кто-то поставит авторскую пьесу, кто-то планирует жарить шашлыки по пояс в снегу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в половине первого ляжет спать, а в восемь утра зовет всех на совместный завтрак, депутат Наталья Поклонская отправится в новое удивительное место, глава «Справедливой России» Сергей Миронов — в теплый город Суздаль. Корреспонденты РИА Новости опросили ньюсмейкеров об их планах на новогоднюю ночь. Оказалось, что встречать дома с семьей планирует большинство политиков и чиновников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин праздновать будет дома, но некоторые коллеги, отметил он, отправятся в Сочи кататься на лыжах. Вячеслав Володин рассказал, что дома уже наряжена елка, в этом году предпочтение отдано искусственному дереву.

Депутат Наталья Поклонская сообщила, что 1 января встретит в сказочном месте с самым близким человеком. «С самым родным и близким человеком в удивительном сказочном месте, в котором никогда не была раньше. В Новом году расскажу, где это», — рассказала она о своих планах.

Дома этот Новый год встретит и экс-министр финансов Алексей Кудрин. В школе его часто просили нарядиться в костюм Деда Мороза, потому что он был самым высоким в классе, поделился Кудрин воспоминаниями.

Семейное торжество предпочтут министры. «Я много лет одинаково встречаю Новый год — дома за столом вместе с родителями, женой и детьми», — сказал РИА Новости глава минкультуры Владимир Мединский.

Министр труда Максим Топилин отпразднует Новый год дома в Москве с семьей, сообщили в его пресс-службе.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сказал РИА Новости, что будет дома с семьей, в таком формате его привлекает волшебная составляющая русской зимы. «Новый год у нас традиционно отмечается дома, за праздничным ужином. Это прекрасная возможность, чтобы побыть с семьей, пообщаться с родными, поиграть с детьми, выйти на прогулку. В каникулы мы обычно остаемся в России, потому что нигде больше нет такой волшебной зимы. Надеюсь, к празднику выпадет побольше снега», — сказал он.

Член ЦИК Николай Левичев сказал РИА Новости, что рассматривает перспективу отпраздновать на работе. «В этом году я буду отмечать Новый год достаточно необычно, потому что ЦИК в этот раз, наверное, впервые за свою историю будет работать без выходных и праздников, поэтому мне трудно сказать, что именно я буду делать в 00.00, может быть, кто-то успеет из кандидатов подсуетиться настолько, что нам придется проверять подписи, которые они успеет собрать в уходящем 2017 году», — сказал он.

Русскую зиму предпочтет отдыху в теплых странах лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Скоро мы уйдем на новогодние каникулы. Я лично буду отмечать Новый год с семьей в Суздале. У многих традиция ехать на Новый год в теплые страны, а я хочу встретить праздник в России, тем более что и у нас сейчас тепло. Так что всё будет традиционно, включая подарки под елочкой», — сказал он РИА Новости.

Председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов надеется улучить возможность отправиться южнее. «Буду отмечать дома с семьей. Если появится возможность такая, на два-три дня, может, получится долететь с семьей подышать свежим воздухом, покататься на лыжах, конечно, в наш любимый Сочи», — сказал Неверов.

Известный российский режиссер Никита Михалков также останется дома, но его праздник будет коротким. «Я как всегда буду отмечать дома на Николиной горе. И уйду (спать) раньше всех», — сказал режиссер.

Владимир Жириновский был многословнее других, он не только посетовал на дороговизну московских ресторанов, но и поделился своими необычными гастрономическими пристрастиями. Предновогодняя суета лидеру ЛДПР, очевидно, не по душе, несмотря на словоохотливость по данному вопросу. «Эта тема очень важная, но мы всегда проблему создаем. Уже за две-три недели люди начинают думать, вот, к кому пойти в гости, кого там пригласить. Я пытался в этом году отработать вариант ресторана, я давно не встречал Новый год в ресторане, но я стал узнавать цены, бешеные цены: 60 тысяч (рублей) с человека, 50 тысяч. А поскольку я хотел пригласить знакомых, друзей, человек 10, получается, 500-600 тысяч я должен был заплатить за, значит, встречу Нового года в ресторане. Меню: я же не могу там сделать то, что я хочу, я выбираю из того, что они делают. Может быть, я захочу там пельмешки, а мне уже ночью там никто не подаст. Или поросенка, а там не заказывают», — рассказал Жириновский.

Политик призвал сограждан быть умереннее в еде, а нарезке предпочесть сосиски. Пельмени он и тут упомянул рефреном. «Ну зачем пять салатов, пять вторых, нарезка? Вот эту нарезку надо убрать вообще. Мне кажется, сосиски отварить можно, пельмешки отварить можно и винегрет. И достаточно!» — поделился Жириновский своими предпочтениями.

У лидера ЛДПР на столе будут необычные соленья: в банки закатан арбуз. По его мнению, лучшим финалом новогоднего празднества станет отбой в половине первого ночи. А утром Жириновский зовет всех позавтракать с ним в гостинице «Москва».