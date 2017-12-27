В Госсобрании Башкирии появился новый депутат Фото: ИА «Башинформ» В Госсобрании Башкирии появился новый депутат Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В новом году в Госсобрании Башкортостана появится новый депутат. Вакантный мандат депутата от КПРФ передан Юниру Кутлугужину. Решение об этом принято на заседании регионального Центризбиркома. Мандат старейшего депутата законодательного собрания перешел следующему по списку кандидату, выдвинутому республиканским отделением КПРФ. Юнир Кутлугужин является депутатом горсовета Уфы. Решение о досрочном сложении полномочий в городском совете планируется рассмотреть 29 декабря.

Члены комиссии утвердили Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий Башкортостана, используемых для информационного обеспечения выборов Президента РФ, а также План совместных действий Центральной избирательной комиссии Башкортостана и Агентства по печати и СМИ республики по информационному обеспечению выборов главы государства.