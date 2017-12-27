Региональная общественная приемная Дмитрия Медведева в Уфе признана самой эффективной в России Фото: пресс-служба Единой России Региональная общественная приемная Дмитрия Медведева в Уфе признана самой эффективной в России Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Высокое качество работы региональной общественной приемной «Единой России» в Уфе оценено на федеральном уровне. Она названа самой эффективной на XVII съезде «Единой России», об этом рассказал секретарь регионального отделения, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв в ходе пресс-конференции по итогам партийного форума.

Как пояснили в пресс-службе регионального отделения партии, были отмечены успехи сторонников «Единой России», руководитель координационного совета сторонников Константин Канунников награжден на съезде в Москве благодарственным письмом за реализацию социально значимых инициатив и эффективное сотрудничество с общественными организациями.

Региональная общественная приемная Дмитрия Медведева в Башкортостане, которую возглавляет Раиль Асадуллин, признана лучшей не зря. Всего за 11 месяцев текущего года в приемную поступило 1572 обращения. Из них 25% решены положительно. Чаще всего граждане поднимают вопросы обеспечения жильем, предоставления жилищно-коммунальных услуг и вопросы судебно-исполнительной системы. В Региональной общественной приемной проводятся семинары, круглые столы, пресс-конференции, брифинги, психологические тренинги, тематические и выездные приемы.

С 2012 года по 2016 годы Региональная общественная приемная председателя партии совместно с Фондом социальных целевых программ Республики Башкортостан оказывала финансовую помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. За четыре года сотрудничества материальную помощь получили 60 человек на общую сумму более трех миллионов рублей. Среди них: обманутые вкладчики, погорельцы, инвалиды, сироты, многодетные и малообеспеченные семьи.