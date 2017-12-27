Константин Толкачёв: «Объединение партпроектов поможет эффективнее расходовать средства» Фото: Олег Яровиков Константин Толкачёв: «Объединение партпроектов поможет эффективнее расходовать средства» Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Объединение федеральных проектов «Городская среда» и «Парки малых городов» поспособствует более эффективному расходованию средств. Об этом рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв в ходе пресс-конференции по итогам XVII съезда партии.

Константин Толкачёв отметил, что координатором крупной инфраструктурной программы утвержден депутат Госдумы от Башкортостана Павел Качкаев. Оптимизация коснулась не только этих проектов — всего из 25 их осталось 14. Это, по словам Константина Толкачёва, сделано для повышения эффективности работы.

«Федеральные проекты оптимизированы таким образом, чтобы сохранились все ключевые направления деятельности. Мы подумаем и об аналогичных преобразованиях республиканских партийных проектов», — отметил Константин Толкачёв.

По итогам съезда помимо проектов «Городская среда» и «Парки малых городов» были объединены «Модернизация образования» и «Детские сады — детям» в проект «Новая школа». «Детский спорт» соединен под тем же названием с партпроектом «Всемирные игры юных соотечественников». Сразу три проекта: «Местный дом культуры», «Театры — детям» и «Театры малых городов» — объединились под названием «Культура малой Родины». «Здоровое будущее», «Здоровье — детям» и «Экология России» претерпели аналогичные изменения. Объединены попарно также «Крепкая семья» и «России важен каждый ребенок», «Российское село» и «Дом садовода — опора семьи», «Локомотивы роста» и «Достойный труд», «Школа грамотного потребителя» и «Управдом». Пять партпроектов продолжат свою деятельность в неизменном виде: «Безопасные дороги», «Единая страна — доступная среда» «Историческая память», «Народный контроль» и «Старшее поколение».