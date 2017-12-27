УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» стал победителем конкурса грантов президента Российской Федерации с проектом «Матрица успешных практик» СО НКО РБ. Проект — регионального значения, участниками которого станут некоммерческие организации, общественные объединения и активные граждане из 63 муниципальных образований республики. Он будет реализован по ноябрь 2018 года.

Проект направлен на выявление и систематизацию успешных практик, обучение им социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Организаторы уверены, что это даст эффект качественного развития НКО-сектора на территории муниципальных образований, расширяя виды и формат деятельности СО НКО в регионе в целом.

Проектом предусмотрено четыре ключевых мероприятия:

— 16 информационно-обучающих семинаров по проведению мониторинга в муниципалитетах республики с изучением практик СО НКО по видам и форматам деятельности;

работа экспертно-методической группы по обобщению и систематизации опыта СО НКО, подготовка и выпуск «Сборника успешных практик СО НКО РБ» и «Информационного справочника СО НКО РБ 2018»;

— подготовка и проведение трехдневного «НКО-фестиваля успешных практик», на котором лидеры СО НКО на примере своего успешного опыта взаимно обучат друг друга технологиям эффективной работы, с организацией ярмарки-выставки, мастер-классов, круглых столов и других форм работы с привлечением экспертов и практиков из других регионов;

— подготовка и проведение Межрегиональной конференции «Матрица успешных практик», на которой будут рассмотрены проблемы расширения видов и формата деятельности СО НКО РБ через тиражирование успешного опыта.

По итогам реализации проекта будет разработан и реализован на практике инструмент описания и систематизации успешных практик, отражающий местную и региональную специфику.