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27 декабря Среда

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В Уфе -10 градусов, атмосферный фронт несет потепление в Башкирию

ОБЩЕСТВО

В Уфе -10 градусов, атмосферный фронт несет потепление в Башкирию Фото: из открытых источников

В Уфе -10 градусов, атмосферный фронт несет потепление в Башкирию Фото: из открытых источников

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, минувшей ночью в столице Башкортостана местами шел небольшой снег, температура воздуха была -10,-15, при прояснениях опускалась до -18,-23 градусов.

Сейчас в Уфе -10 градусов, сегодня по республике ожидается умеренный снег, в отдельных районах слабый гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат. Днем столбики термометров поднимутся до 0,-5, по востоку до -10 градусов.

Завтра, 28 декабря, на территории региона прогнозируются слабая метель, порывистый ветер и существенное потепление, причиной которого станет тёплый атмосферный фронт с запада. Пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного, слабый гололед, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9, в восточных районах до -15 градусов, днем будет +2,-3 градуса.

Теги: погода
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