В Башкирии ОНФ провел акцию «Новогоднее чудо» Фото: Пресс-служба ОНФ В Башкирии ОНФ провел акцию «Новогоднее чудо» Фото: Пресс-служба ОНФ

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан совместно со студентами Башкирского государственного аграрного университета провели акцию «Новогоднее чудо» для маленьких пациентов Уфимского городской детской клинической больницы №17. Общественники организовали веселый праздник с песнями, задорными играми и викторинами для детей, находящихся на стационарном лечении в хирургическом и уроандрологическом отделениях.

«Каждый ребенок может оказаться в непростой жизненной ситуации, как, например, пациенты детской больницы, — рассказала активист Народного фронта, куратор Волонтерского центра БГАУ «Доброе сердце» Алия Миннигалимова. — Порой одно слово может им помочь и поднять настроение. Мы это очень хорошо знаем, так как занимаемся с детьми-сиротами, детьми с ограниченными возможностями здоровья и с редкими заболеваниями, которые вынуждены практически проживать в больницах и реабилитационных центрах. Дарить детям радость, надежду и сказку — самое приятное дело, и они самые благодарные зрители. По детским глазам мы видим, что они ждут этого момента. Для малышей встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, возможность поводить с ними хоровод, рассказать о сокровенном желании — это прикосновение к чуду, которое останется с ними надолго».

Участие студенческого коллектива БГАУ «Юность» превратило мероприятие в незабываемое путешествие в сказку, веселый праздник с песнями, задорными играми и викторинами. Сами ребята с удовольствием рассказали гостям стихотворения, получили сладкие призы, а в завершение праздника у всех маленьких пациентов была возможность самим превратиться в сказочных героев, благодаря мастерски нанесенному аквагриму.