Лилия Гумерова: «Трудовое законодательство совершенствуется в части защиты прав работников» Фото: ИА «Башинформ» Лилия Гумерова: «Трудовое законодательство совершенствуется в части защиты прав работников» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова представила в Совфеде законодательную инициативу парламента республики — федеральный закон «О внесении изменения в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации».

Выступая по данному вопросу, Лилия Гумерова заявила, что изменения разработаны с целью совершенствования трудового законодательства РФ в части легализации трудовых отношений.

«Эти новшества предполагают в качестве одного из оснований для проведения внеплановой проверки считать поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, информации от органов государственной власти и местного самоуправления, профессиональных союзов, а также из СМИ о фактах нарушения. Речь идет о нарушениях работодателями трудового законодательства в части неоформления с работниками трудовых отношений в установленном порядке либо заключения гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения», – сказала сенатор.

На пленарном заседании Совета Федерации 26 декабря ФЗ «О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации» был одобрен.