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26 декабря Вторник

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Рустэм Хамитов вручил государственные награды России и Башкортостана

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов вручил государственные награды России и Башкортостана

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов вручил государственные награды России и Башкортостана

Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Орденами, знаками отличия, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 53 человек. В их числе – строители, энергетики, аграрии, работники ЖКХ, транспорта, лесного хозяйства, социальной сферы, здравоохранения, образования, деятели науки, культуры и искусства.

– Поздравляю вас с заслуженными государственными наградами. Хочется верить, что и дальше вы будете продолжать работать так же, – сказал Рустэм Хамитов. – В этом зале – представители разных профессий, направлений, отраслей. Но объединяет вас одно – творческое отношение к своей работе, хорошая деятельность на благо своих коллективов и нашей республики. Конечно, хочется, чтобы такая работа продолжалась долгие годы.

По словам руководителя республики, в СМИ необходимо чаще рассказывать о достижениях республики, успехах людей труда.

– Нас порой перекармливают негативом, а такая работа на позитиве зачастую остаётся вне поля зрения. Это неправильно. И сегодня есть возможность высказать слова благодарности тем, кто создаёт позитив, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Это самое главное в жизни. Не бегущие строки происшествий, а труд, работа – основа нашего общества, нашей жизни.

Теги: награждения, глава рб
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