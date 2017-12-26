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26 декабря Вторник

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С 1 января получить консультацию, рецепт или выписку из истории болезни можно будет не посещая поликлинику

ОБЩЕСТВО

С 1 января получить консультацию, рецепт или выписку из истории болезни можно будет не посещая поликлинику Фото: ИА «Башинформ»

С 1 января получить консультацию, рецепт или выписку из истории болезни можно будет не посещая поликлинику Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 1 января 2018 года получить консультацию, электронный рецепт или выписку из истории болезни можно будет не посещая поликлинику. Это станет возможным благодаря поправкам, внесенным в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», куда введено такое понятие, как телемедицина.

Пока эта технология активно применяется в основном врачами, они организуют видеоконсилиумы, операции. Причем в случае необходимости могут связаться не только с российскими коллегами, но и с зарубежными докторами.

В Башкортостане телемедицина активно применяется уже несколько лет. С принятием закона о телемедицине она станет доступной уже и для пациентов, так как телемедицинские услуги включаются в систему ОМС.

Теги: здравоохранение, телемедицина
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