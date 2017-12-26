УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Телеканал «БСТ» подготовил для своих зрителей специальную новогоднюю программу. Все праздничные дни на Башкирском спутниковом телевидении – премьеры.

После большого перерыва в 10 лет в эфире телеканала «БСТ» вновь появился «Голубой огонек». Праздничные наряды, искренние поздравления, впечатления об уходящем 2017-м, танцы и песни – все это в новогоднюю ночь.

1 января впервые на ТВ — самый кассовый фильм башкирских кинематографистов, заслуживший народную любовь и признание − «Из Уфы с любовью», а также новые захватывающие телесериалы – «Бирешмә!» («Дерзай!») и «Өйҙәштәр» («Домочадцы»).

В праздничный эфир выйдут гала-концерты популярных проектов «Башкорт йыры», «Юлдаш хит-2017», «Байык», «Йөрәк һүҙе». Любителей спорта ждут спортивные трансляции хоккейных матчей и турнира по самбо.

Не забыли и про самых маленьких. Ежедневно до 13.00 − новогодние сказки и мультфильмы, лучшие выпуски передач канала «Тамыр».

Для людей старшего поколения – самые популярные музыкальные новогодние фильмы, вошедшие в золотой архив ТВ.

Несмотря на праздники, выпуски программы «Новости» на русском и башкирском языках будут выходить в прежнем режиме и позволят телезрителям оставаться в курсе событий.