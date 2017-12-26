Пешком быстрее: В Уфе зафиксированы максимальные пробки Фото: Яндекс. Карты Пешком быстрее: В Уфе зафиксированы максимальные пробки Фото: Яндекс. Карты

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

И вновь Уфу в вечерний час пик 26 декабря сковали максимальны пробки. Сервис «Яндекс.Карты» фиксирует заторы в 10 баллов.

В «красной» зоне оказался Советский район. На проспекте Октября и прилегающих к нему улицах скорость движения транспорта не превышает 3 км/ч. Водители попали в «дорожный капкан» на выезде из Уфы на проспекте Салавата Юлаева, а также на улицах Цюрупы, Революционной, Ленина, Кирова, Заки Валиди, Степана Кувыкина, Сочинской, Менделеева, Маршала Жукова, Войкова, Седова, Ульяновых, бульваре Хадии Давлетшиной, Бессонова, Комсомольской, имени Города Галле, 50 лет СССР, 50-летия Октября, Рязанской, Шафиева, Трамвайной, Уфимском шоссе.

Портал «Яндекс.Карты» фиксирует по городу порядка десяти ДТП, а также дорожные работы. Уровень пробок на 18.13 оценивается в 10 баллов. «Пешком быстрее», — советует «Яндекс».

Как сообщалось ранее, вчера вечером участники дорожного движения «встали» в максимальных заторах.