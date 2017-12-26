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26 декабря Вторник

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Президент России поручил направить почти 78 млн рублей на обеспечение прозрачности выборов

ПОЛИТИКА

Президент России поручил направить почти 78 млн рублей на обеспечение прозрачности выборов Фото: uralpolit.ru

Президент России поручил направить почти 78 млн рублей на обеспечение прозрачности выборов Фото: uralpolit.ru

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин поручил премьер-министру правительства России Дмитрию Медведеву обеспечить в ходе выборов президента РФ видеотрансляции в интернете с участков, которые должны идти в режиме реального времени. Как сообщается на сайте Кремля, президент поручил направить из бюджета «в целях осуществления видеотрансляций, сбора и хранения записей в объёмах 75 млн рублей в 2017 году и 2,7 млн в 2018-м».

Задача обеспечить трансляцию поручается компании «Ростелеком», которая будет единственным поставщиком услуг.

Теги: Владимир Путин, выборы, видеотрансляция
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