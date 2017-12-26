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УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Главную новогоднюю елку страны, которая прошла сегодня, 26 декабря, в Государственном Кремлевском дворце, посетили 114 юных жителей Башкортостана. Делегация республики оказалась одной из самых многочисленных в Москве. Среди счастливчиков — отличники учебы, победители различных творческих конкурсов, олимпиад, спортивных состязаний со всего региона, а также дети из многодетных, малообеспеченных семей.

«Чудеса на свете бывают, — уверенно заявил Равиль Бурханов, для которого поездка стала поощрением за успехи в учебе и активную внешкольную деятельность. — У меня и у всех наших ребят была возможность пройтись по Красной площади, услышать бой курантов, увидеть смену караула. А новогоднее торжество — елка в Кремле — стало самым ярким и запоминающимся. Ее масштаб, необычные украшения, выступления и костюмы артистов, подарки Деда Мороза и Снегурочки — всё это привело меня в восторг. У всех было праздничное настроение».

Главный утренник страны проходил в фойе Дворца, где на всех четырех уровнях работали игровые площадки, технические, творческие и художественные мастерские. А на главной сцене показали музыкальную феерию «В хороводе сказок».

«Эмоций было столько, что замирала душа, — призналась еще одна участница елки в Кремле Кристина Полякова. — Мы водили хороводы с Дедом Морозом и другими сказочными героями, пели, участвовали в веселых конкурсах, посмотрели музыкальный спектакль. Впервые я видела такое яркое шоу, такие спецэффекты».

Школьники из республики прибыли в Москву на самолете спецрейсом. В поездке их сопровождают учителя, воспитатели, врачи, сотрудники правоохранительных органов. Поездка оплачивается из бюджета РБ. В Первопрестольной детей разместили в Измайловском гостиничном комплексе «Альфа».

Помимо елки в Кремле, для школьников организовали экскурсии.

«Мы благодарны всем, кто подарил нам такое замечательное путешествие. Эта поездка — настоящее счастье. Чудеса случаются — в них просто нужно верить», — отметили участники новогоднего торжества в Москве.

Организаторы поездки в Москву — Министерство образования РБ.