Названо главное русское слово 2017 года
УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал топ-10 главных слов 2017 года. Список опубликован на сайте «Год литературы 2017», сообщают «Известия».
Главным словом-2017 признана «реновация». Второе место занял «биткоин». На третьем месте — «хайп».
В 10-ку главных слов этого года также вошли «токсичный», «батл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».
Как сообщает издание, эксперты определили протологизмы (авторские неологизмы) уходящего года.
Возглавило список слово «домогант», второе место досталось «гоп-политике», третье –– слову «зломенитый».
В экспертный совет входят известные журналисты, писатели, лингвисты, филологи, философы и культурологи.