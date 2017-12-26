Уфа надстроенная: какие дома в городе дополнили новыми этажами Фото: Книжная палата РБ Уфа надстроенная: какие дома в городе дополнили новыми этажами Фото: Книжная палата РБ

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Почему Уфа была совершенно неблагоустроенной, как рос город и какие дома в нем дополнили новыми этажами. Об этом глава горсовета рассказал газете «Красная Башкирия» в декабре 1932 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

В прошлом Уфа — это административно-торговый центр без развитой промышленности, «все виды благоустройства которого возводились с расчетом обслуживания буржуазии», сообщает газета. «Во время Гражданской войны Уфа, неоднократно переходившая из рук в руки Красной Армии и белых, потерпела значительное разрушение городского хозяйства. Поэтому, по сравнению с другими губернскими городами, досталась совершенно неблагоустроенной», — рассказал изданию председатель уфимского горсовета Дмитрий Бакаев. В городе не было канализации, транспорта, подъездных путей, а мощность водопровода и электростанции была очень незначительной.

Несмотря на такую отсталость городского хозяйства, уже к 1932 году в Уфе произошли коренные изменения. «Чистый прирост жилищного фонда — 102,3 тыс. кв. метров. Капиталовложения в жилстроительство за 1-е пятилетие — 14,900 тыс. рублей. Только в этом году вступило в строй около сотни новых квартир, десятки новых домов — рабочих жилищ», — сообщил газете глава горсовета.

По коммунальному хозяйству сумма капиталовложений за первую пятилетку составляла 22,423 тыс. рублей. Однако этих денег было явно недостаточно. Город нуждался в питьевой воде, стоял вопрос о строительстве нового водопровода.

По сравнению с 1928 годом число поездок на транспорте на одного жителя возросло в три раза — с 5,3 до 15. Также почти в три раза увеличилось энергопотребление. Число точек уличного освещения возросло до 180, говорится в публикации. Было потрачено 1296,2 тыс. рублей на строительство подъездных путей к пристаням и железной дороге, на мощение улиц.

В рамках большой реконструкции в Уфе около десятка домов дополнили новыми этажами. В частности, был надстроен дом Башгиза, здание горсовета, БСНХ и другие.

«Резко меняется лицо бывшего захолустного губернского провинциального города, растет новая Уфа», — констатировали в газете.

В 1928 году в СССР приняли первый пятилетний план развития народного хозяйства на 1928-1932 годы. Этот план был выполнен за четыре года и три месяца. В итоге после первой пятилетки Советский Союз превратился из аграрной страны в индустриальную.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.