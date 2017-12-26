Участники спецпроекта Гёте-института в Уфе отпраздновали европейское Рождество Фото: Центра изучения немецкого языка и культуры Hallo-Deutsch Участники спецпроекта Гёте-института в Уфе отпраздновали европейское Рождество Фото: Центра изучения немецкого языка и культуры Hallo-Deutsch

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

Накануне в Немецком читальном зале Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди прошли торжества в честь католического Рождества, отмечаемого в Европе. Праздник был организован библиотекой совместно с Центром немецкого языка — партнером Гёте-института в Уфе. Учащиеся уфимской гимназии №3 поставили «Теремок» на немецком языке, звучали стихи и рождественские песни. Гостями праздника были двадцать уфимских школьников — участники своеобразного эксперимента, который запустил в уходящем году Центр немецкого языка совместно с Управлением образования администрации Уфы.

Речь идет о проекте «Немецкий язык. Открой новое». Для участия в нем были на конкурсной основе отобраны школьники, которые никогда ранее не изучали немецкий язык. Они получили возможность бесплатно изучать язык в режиме двух занятий в неделю в течение всего года. Проект призван повысить интерес школ к выбору немецкого в качестве второго иностранного в условиях жесткой конкуренции: в этом статусе сегодня рассматривается и французский, и итальянский, и китайский. Напомним, изучение двух иностранных языков предполагает новый образовательный стандарт.

«Отбор проходил в несколько этапов: сначала были мотивационные письма, потом собеседование, на которым мы выделили интеллектуально развитых и наиболее заинтересованных ребят, — рассказала руководитель центра Ирина Шафеева. — По окончании курса они получат свидетельства, которые будут означать прохождение первого этапа получения языкового уровня А1. Если впоследствии они освоят второй этап, то Гёте-институт даст им возможность бесплатно сдать экзамен на международный сертификат, откроются перспективы и по другим международным программам.

Система, при которой школьники изучали бы несколько языков, всё чаще называется перспективной. Так, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов высказал мнение, что «многоязычие — это, безусловно, благо. Многие из тех ребят, которые учатся в наших школах, знают три языка: родной язык, русский язык и английский язык, изучение которого сейчас всё больше набирает обороты. Триязычие — это огромное окно в мир и огромные возможности для наших детей». Заявление Рустэма Хамитова прозвучало 10 декабря в ходе визита в одну из уфимских гимназий, экскурсия по которой была устроена для полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.