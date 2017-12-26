Башкирия присоединилась к Всероссийскому фестивалю городской среды «Выходи гулять!» Фото: администрация г. Октябрьского





Башкирия присоединилась к Всероссийскому фестивалю городской среды «Выходи гулять!» Фото: администрация г. Октябрьского

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах Башкортостана проходит Всероссийский фестиваль городской среды. Инициатором праздничных мероприятий под общим девизом «Выходи гулять!» стало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Участники — все регионы и города страны, которые в этом году проводили благоустройство дворовых и общественных пространств в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Обновленные парки, скверы, площади, бульвары и дворы станут центром притяжения горожан и местом проведения досуга для жителей всех возрастов.

Одним из первых в республике к акции «Выходи гулять!» присоединились жители города Октябрьского. Городской парк им. Ю. Гагарина — старейший в городе, он был основан в 1946 году, занимает площадь 26,5 га. Это не только самая большая по площади рекреационная зона на территории Октябрьского, но и одна из самых востребованных — в среднем парк ежедневно посещают более тысячи горожан и гостей города. За последние годы территория парка существенно преобразилась: выполнено асфальтирование пешеходных дорожек, проведена модернизация освещения парковой зоны, ведется работа по реконструкции возрастных зеленых насаждений.

В этом году, в рамках реализации федеральной программы «Городская среда», инициированной Всероссийской политической партией «Единая Россия», выполнено комплексное благоустройство набережной ручья, протекающего по территории парка: радуют глаз новая брусчатка, скамейки, светильники, фонтаны. Благоустроены ажурные мостики через ручей. Набережная — место узнаваемое, любимое, сюда приезжают фотографироваться, гулять с детьми.

Накануне, в рамках Всероссийского фестиваля «Выходи гулять!», на территории парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоялась праздничная церемония включения подсветки мостов.

В преддверии встречи Нового года на мероприятии собралась активная молодежь города, которая провела праздничный флешмоб с участием Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние песни, танцы, игры и конкурсы подарили присутствующим позитив и радость общения, настроили на праздничную волну, сообщили в городской администрации.