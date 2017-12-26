В Уфе определили лауреатов журнала «Учитель Башкортостана» Фото: журнал «Учитель Башкортостана» В Уфе определили лауреатов журнала «Учитель Башкортостана» Фото: журнал «Учитель Башкортостана»

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В редакции общественно-педагогического и научно-методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию лауреатов издания 2017 года. Были также награждены победители республиканского конкурса, посвященного Году экологии и особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан.

Дипломы «Лауреат-2017» республиканского педагогического издания получили профессор БашГУ Фаниль Кузбеков, старший преподаватель Института развития образования РБ Светлана Шарафутдинова, старший научный сотрудник Института стратегических исследований РБ Закирьян Аминев, преподаватель Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа Ирина Тойгильдина.

По итогам творческого конкурса, который проходил в течение года, определены победители по номинациям.

В номинации «Лучший урок (лучшее занятие) с применением современных образовательных технологий» победителями стали учитель гимназии №3 им. Ж. Киекбаева города Стерлитамака Зульфия Шарафутдинова и заведующая детским садом «Солнышко» села Юмагузино Кугарчинского района Гульназ Латыпова.

В номинации «Лучший сценарий» победителем стала учитель школы села Кальтяево Татышлинского района Линиза Арманшина.

В номинации «Лучшая исследовательская работа» первое место присуждено учителю школы №1 города Баймака, руководителю проекта Альмире Хисматуллиной.

Главный редактор журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»), заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РБ, почетный работник общего образования РФ Салават Каримов вручил лауреатам журнала дипломы и памятные подарки, а победителям конкурса — почетные грамоты журнала, сообщила заместитель главного редактора издания Амина Ракаева.