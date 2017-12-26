В Уфе спасатели вызволили провалившегося под лед оленя Фото: Служба спасения 112



В Уфе спасатели вызволили провалившегося под лед оленя Фото: Служба спасения 112

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе спасли оленя, который провалился под лед. Инцидент произошел сегодня ранним утром на реке Белой.

За помощью к спасателям обратился житель поселка Козарез, ставший свидетелем того, как перебиравшийся через реку Белую олень проломил своим весом лед и барахтается в воде, пытаясь выбраться.

Прибывшие на место сотрудники ПСО с помощью специального снаряжения вытащили животное на берег.

По предположениям спасателей, олень ручной и, скорее всего, сбежал из чьего-то хозяйства. Он не боялся людей и позволял гладить себя. К тому же, придя в себя, «рогатый» практически не двигался с места, как будто ждал, что за ним кто-то придет.