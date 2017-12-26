Депутат Госдумы Инга Юмашева встретилась с разработчиками туристического бренда Башкортостана Фото: Paradox Box

Депутат Госдумы Инга Юмашева встретилась с разработчиками туристического бренда Башкортостана Фото: Paradox Box

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Депутат Государственной Думы Инга Юмашева в рамках региональной недели встретилась с представителями брендинговой студии Paradox Box Ильшатом Байбуриным и Еленой Осадовой.

Темой обсуждения стала разработка стратегии туристического бренда Башкортостана и его дальнейшее продвижение.

Ильшат Байбурин рассказал об аналитической работе, которая сейчас проводится в республике. Также опросы в январе-феврале 2018 года пройдут в регионах России и странах ближнего зарубежья. Эти мнения лягут в основу концепции по разработке туристического бренда.

«Регионам России нужно создавать свои бренды для более активного продвижения на всероссийском и международном уровнях. Это должна быть системная работа. После презентации бренда 30 марта работа по его внедрению и продвижению только начнется, — отметила Инга Юмашева. — Мы должны сформировать образ безопасного и комфортного региона для семейного отдыха. В Башкортостане разные возрастные группы могут найти увлечения по душе, качественно отдохнуть и поправить здоровье».

Ильшат Байбурин поблагодарил парламентария за внимание к проекту.