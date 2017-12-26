Школьники Башкирии обучат волонтеров предстоящего чемпионата мира по футболу Фото: сайт testdrive.urfu.ru Школьники Башкирии обучат волонтеров предстоящего чемпионата мира по футболу Фото: сайт testdrive.urfu.ru

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В период зимних каникул талантливые школьники из Башкортостана отправятся в Екатеринбург, чтобы принять участие в молодежных футбольных соревнованиях, а также погрузиться в студенческую жизнь в рамках проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном».

Акция организована Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) для привлечения талантливых старшеклассников-высокобалльников и оказания помощи учащимся.

Во время соревнований с мячом, в которых примут участие старшеклассники со всей России и стран ближайшего зарубежья, будут работать волонтеры, которым в будущем предстоит стать важными помощниками на чемпионате мира по футболу.

«В УрФУ есть школа волонтеров, в которой сейчас готовят ребят к большому событию. Мы уверены, что школьники Башкортостана смогут на практике помочь волонтерам ЧМ-2018 научиться общаться с людьми в реальной ситуации», — рассказывают организаторы.

Кроме того, учащиеся смогут встретиться с учеными, побывать в лабораториях, познакомиться с руководителями предприятий и посетить лекции известных профессоров. В рамках программы они обсудят будущее экономики России, попадут на пресс-конференцию, где почувствуют себя журналистами, обсудят с историками и искусствоведами современную культуру и попробуют создать новый арт-проект.

«У школьников из Башкортостана насыщенная программа. Наша задача — познакомить их с профессиями будущего, а также дать возможность протестировать систему высшего образования. Каждый год, когда проходит «Тест-драйв в Уральском федеральном», мы вместе с ними разрабатываем новые интересные рекомендации, которые позволяют улучшить работу вузов по всей стране», — отмечают авторы проекта.

Также сопровождающие группы башкирские педагоги смогут посетить Всероссийский конгресс учителей, чтобы обменяться опытом и узнать о новых методиках образования.