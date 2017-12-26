Пять историй иностранцев, которые перебрались в столицу Башкирии на ПМЖ Фото: Личный архив героя публикации Пять историй иностранцев, которые перебрались в столицу Башкирии на ПМЖ Фото: Личный архив героя публикации

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Каждый день в Башкирию приезжают сотни иностранцев. Одни с целью повысить свой уровень образования, другие — открыть бизнес, третьи — просто посмотреть республику.

Корреспондент агентства «Башинформ» встретилась с пятью представителями других государств и узнала, почему их выбор пал на Уфу, ведь все они здесь живут от двух до 30 лет и на родину возвращаться не собираются. Некоторые из них открыли в столице Башкирии собственный бизнес, некоторые нашли свою любовь, женились и даже стали родителями.

Пять удивительных историй иностранцев из Мадагаскара, Бразилии, Колумбии, Египта и Вьетнама в специальном проекте ИА «Башинформ».