В Башкортостане открылась первая модульная участковая больница Фото: Минздрав РБ





В Башкортостане открылась первая модульная участковая больница Фото: Минздрав РБ

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В селе Дуван Дуванского района открылась первая в республике участковая больница модульного типа. Она будет обслуживать около шести тысяч человек, проживающих в Дуване и близлежащих деревнях: Улькунды, Чертан, Калмаш, Лемазы и Октябрьский.

На закупку, установку и оснащение новой сельской участковой больницы бюджет республики выделил 15 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. В новом здании есть дневной стационар, кабинеты скорой помощи, терапевта, педиатра, стоматолога, старшей медсестры, прививочный и смотровой кабинеты.

Это не первое учреждение модульного типа, пояснили в ведомстве. В регионе модульные фельдшерско-акушерские пункты уже функционируют в Кармаскалинском, Чишминском, Стерлитамакском, Уфимском, Калтасинском, Караидельском, Учалинском, Дуванском, Татышлинском и других районах.

Главным преимуществом модульных сооружений является быстровозводимость. Их можно собрать за короткое время, фундамент для здания не требуется. Модульные сооружения возводятся из блок-контейнеров и имеют металлический каркас и стены из сэндвич-панелей с готовой внутренней и внешней отделкой. Такие сборно-разборные здания абсолютно мобильные, в случае необходимости можно изменить место их расположения.

Всего в Башкортостане запланировано приобретение 23 модульных ФАПов. Из них шесть будут установлены до конца года, остальные — в начале следующего года. Кроме ФАПов, модульное здание приобретено и в настоящее время возводится в городе Стерлитамаке для размещения межрайонного судебно-медицинского отделения Бюро судмедэкспертизы.

По словам министра здравоохранения Анвара Бакирова, приобретение модульных зданий для размещения медицинских учреждений, в том числе ФАПов, будет продолжено. Таким образом, обеспечивается качество и доступность медицинской помощи жителям отдаленных деревень республики.